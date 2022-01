22/01/2022 KL. 12:03

For abonnenter

Klumme: Byens medvind i byernes modvind

Vejle er ingen metropol, men byen har et DNA og et handelsliv, som er med til at drive kulturen mellem mennesker. Det skyldes naturligvis, at vi har et korps af butiksindehavere, der hver dag står klar til at udfordre den ellers globale frygt for butiksdød - sådan skriver Lykke Møller Kristensen blandt andet i dagens klumme.