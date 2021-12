Klumme: At stå med et nyfødt barn i armene rører ved os

Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Vejle.

I skrivende stund er jeg i færd med at lægge sidste hånd på årets juleprædiken. Det er en prædiken, jeg nyder både at forberede og ikke mindst holde, for gudstjenesten juleaften er noget særligt. Der er en afslappet og samtidig mættet atmosfære. Mennesker er i hovedreglen glade, børnene er forventningsfulde og der er en tilfredshed ved at mødes i det pæne tøj for at synge kendte salmer og lytte til en historie, vi har hørt mange gange før.