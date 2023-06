Kør i god tid: Knudepunkt kommer under forandring

De næste tre uger skal du komme af sted i god tid.

I hvert fald, hvis du jævnligt kører ad Vesterbrogade.

Kommunen vil nemlig gøre det lettere og mere sikkert for cyklister at krydse Vesterbrogade mellem Vestergade og Gormsgade. I dag står et helleanlæg i vejen for cyklisterne.