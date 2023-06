Kender du en frivillig? - Så er vedkommende måske kandidat til pris

Det skriver Vejle Kommune i en pressemeddelelse.

Frivillig Fredag hedder de frivilliges festdag, og i år er det fredag den 29. september, hvor en ildsjæl på både voksen- og seniorområdet, skal hædres for en særlig indsats.

»Den årlige frivilligpris er en af de fineste priser, vi som kommune kan dele ud. Men det er også en af de sværeste priser at dele ud, for alle de frivillige, der hver dag gør en stor forskel for mange mennesker, har fortjent at modtage en pris for deres store engagement og for at give ud af deres tid til andre, der har brug for den,« siger Gitte Frederiksen, formand for Seniorudvalget i Vejle Kommune.