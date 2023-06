Trafikeret vej rammes af afspærring i weekenden: Her bliver der lukket

Hvis du har planer om at køre sydpå på eller ind mod centrum af byen fra søndag den 25. juni og de næste fire dage frem, skal du være opmærksom.

En befærdet vej skal nemlig have anlagt ny asfalt på cykelstien, og det betyder, at der i en periode lukkes for trafik og laves omkørsel.

Vejarbejdet skal ske på Fredericiavej i begge retninger mellem motorvejen og krydset til Vinding Ringvej.