Kan man være offer for sin egen succes?

Det lyder måske ironisk, men det er i høj grad det, der er tilfældet i Bredballe IF i disse dage.

I 2010 havde foreningen ca. 1000 medlemmer.

Om lidt runder de 2500.

Det er fedt for klubberne, men samtidig har det længe lagt et alt for stort pres på foreningens frivillige kræfter.