DMI varsler skybrud: Må vi så tænde sankthansbålet alligevel?

»Det vand, der kommer, preller bare af. Man skal ikke ret langt ned i jorden for at se den tørke, der er. Det er alt, alt for tidligt at sige, om vi kan tænde op i sankthansbålet,« siger Thomas Dietz.

Dermed er der altså ikke udsigt til, at bålforbuddet i Vejle bliver ophævet, og man må altså væbne sig med tålmodighed, hvis man går og tripper for et svar på, om man må tænde op til sankthans.

»Der skal nogle flere millimeter til. Og det, vi helst skal have, det er sådan noget vand, der bare stille og roligt kommer kontinuerligt i en jævn strøm,« forklarer Thomas Dietz.