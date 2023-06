Efter hårde beskyldninger: ”Hvis jeg nu havde taget trusserne af …, så var jeg godt nok ikke ret god til det”

Amalie Thomsen og Isabella Kure, to unge politikere hos Konservative, buldrede ind i Vejle Byråd ved kommunalvalget i slutningen af 2021, og dermed bidrog de unge politikere til et vejlensisk skred, for yngre stemmer på rådhuset havde indtil da været et særsyn.

Hverken Amalie Thomsen eller Isabella Kure regnede med at blive valgt ind, da de takkede ja til at stille op, men det blev de, endda overbevisende, og grundlæggende har det været en både spændende og god oplevelse.

De har dog mærket, hvad lokalpolitik også er.