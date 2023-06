Formand for traditionsrig bålfest holder fast: »Vi aflyser ikke sankthans«

»Vi aflyser ikke sankthans, det er kun bålet vi aflyser,« lyder svaret derfor prompte fra formanden.

Selvom Bent Holm erkender, forbuddet mod bål er temmelig træls, mener han ikke det tager noget af arrangementet, der ellers fortsætter fuldstændig som planlagt, forklarer han.

»Det er ærgerligt, for der plejer at møde omkring 2000 mennesker op ude ved Skyttehuset, og selvom jeg håber på, at mange alligevel vil komme, bliver der nok at par stykker der vælger det fra nu,« siger Bent Holm.



Han håber derfor, at særligt et punkt på programmet trækker folk til.



»Hvert år slutter vi af med festfyrværkeri, og det har vi fået lov til at gøre igen i år,« siger Bent Holm, der er meget tilfreds med aftalen med brandvæsnet, der går ud på, at det skal foregå så langt ude på fjorden som muligt.