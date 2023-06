Pengene skal primært bruges på tre nye oplevelsessteder i hhv. den nordlige, midterste og sydlige del af Vejle Kommune - og alle i tilknytning til Hærvejen.

»Vi er utroligt stolte af og taknemmelige for den meget flotte støtte fra Nordea-fonden. Det bringer os et vigtigt skridt tættere på at få realiseret de fælles visioner, som vi har i Udvikling Hærvejen om at gøre Hærvejen til en af Europas bedste natur- og oplevelsesruter,« siger borgmester Jens Ejner Christensen (V).

Tusinder af år tilbage

Længst mod nord, lidt uden for Jelling, ligger gården Anesminde.