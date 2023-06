Skolemur er i fare for at styrte ned: Tre andre steder er på risikolisten

Det specifikke byggesystem, der i sin tid blev udviklet af entreprenørfirmaet Bach og Egmose, har nemlig vist sig at have en indbygget risiko for, at facadeelementerne kan skride ud.

»Vi har hele tiden været opmærksomme på skolerne. Men nu har vi fået ny viden, som vi må reagere på og derfor tager vi de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger - for børnenes sikkerhed kommer først,« siger formand for teknisk udvalg Gerda Haastrup Jørgensen (V).

I Aalborg, hvor systemet blev udviklet, er syv skoler i så dårlig stand, at de i værste fald kan styrte sammen. Det skrev DR i 2021.

I Vejle er der i alt fire skoler, der er bygget efter det problematiske betonsystem.

Ud over Petersmindeskolen drejer det sig om skolerne i Mølholm, Øster Nykirke og Ikærafdelingen i Give.