Omfattende vejarbejde starter i aften: Her skal du være ekstra opmærksom

Bilister på E45 Østjyske Motorvej er efterhånden vant til tung trafik og vejarbejde.

Det ændrer sig ikke den kommende tid.

De fleste er efterhånden klar over, at E45 flere steder er i gang med at blive udvidet med et ekstra spor i hver retning. Trafikanter må dog fortsat forberede sig på ekstra rejsetid, da der går nogle år før de nye spor er klar.