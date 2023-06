Private har samlet millioner ind: Bliv tjekket for kræft på Torvet

Måske har du et sår, et modermærke eller en plet på din krop, der er begyndt at se lidt mærkeligt ud.

Lørdag kan du få det tjekket på Torvet.

Det er foreningen Vejle Mod Hudcancer, der har sørget for, at læger og sygeplejersker stiller op på Torvet og tjekker folks forandringer i huden.