Tip til en weekendtur: Denne destination er oplagt til en miniferie - og under stor forvandling

Warszawas 1,7 mio. indbyggere lever i en by under konstant forandring. Der bygges nye beboelses- og kontorbygninger, kæmpestore indkøbscentre skyder op, og metroen er under stadig udvidelse. De sociale kontraster inden for byens grænser er blevet mindre, og drukkenbolte og folk, der sælger ud af deres ejendele på gaden, er ved at være et sjældent syn.