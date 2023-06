Ville indtage Danmark: Verdens største pizzakæde lukker og slukker

Dominos lukker nemlig ned i Danmark.

Det oplyser Domino’s Pizza Entreprises, der ejer de danske butikker, i en pressemeddelelse.

Pizzakæden havde ellers store planer for det danske marked og har tidligere fortalt, at de havde ambitioner om at blive lige så store som McDonald’s i Danmark. McDonald’s har omkring 100 restauranter på tværs af landet.

Dominos lukker nu ned for de 27 butikker, som kæden har i Danmark. Kæden står bag mere end 2.800 restauranter på verdensplan.

Udover de 27 danske forretninger vil selskabet bag pizzakæden også lukke omkring 65-70 andre butikker.