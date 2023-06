Fundet død i et vildmarksbad: Politiet klar med konklusion efter mistænkeligt dødsfald

For efter en weekend med afhøringer, tekniske undersøgelser og en obduktion af den afdøde, er det nu politiets vurdering, at der ikke ligger en forbrydelse bag dødsfaldet.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 22-årige mand, der fredag afgik ved døden i kolonihaven, har formentlig været ude for en ulykke i stedet.

Han blev ifølge politiet fundet i et vildmarksbad, og det er også baggrunden for, at det til at begynde med blev efterforsket som et mistænkeligt dødsfald.