Store problemer: Strejke og overrevet kabel skaber kaos

Det vil foreløbig gælde til klokken 12 mandag. Der vil blive indsat togbusser i stedet for.

Dog ikke så mange, som der er behov for, da det ikke har været muligt, skriver DSB.

Togbusserne er indsat på strækningen, som kører mellem Aarhus, Skanderborg, Horsens, Vejle og Fredericia.

Mellem Horsens og Fredericia er der indsat togbusser med stop i Hedensted, Vejle, Brejning, Børkop og Fredericia.

Banedanmark er i gang med at udbedre fejlen, men oplyser, at de endnu ikke har en ingen prognose for, hvornår der igen begynder at køre tog på strækningen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra DSB.