»Jeg skriver til jer, fordi jeg har en STOR bekymring om arbejdsmiljøet på afsnit 05 i Vejle. Min bekymring går helt ærligt på, at der inden længe sker noget meget alvorligt enten med personale eller med en patient.«

Sådan lød det for nyligt, da en ansat på psykiatrisk afdeling sendte et opråb til Arbejdstilsynet. Det resulterede i et tilsyn, som nu er offentliggjort. Her fremgår det, at der ikke er fundet overtrædelser af arbejdsmiljøloven.