Det var noget af et stormvejr.

Sidste år måtte folketingsmedlem Niels Flemming Hansen (K) trække sig som medejer af skokæden Holst Sko, efter han på Facebook havde hyldet virksomheder, der kvittede Rusland oven på landets invasion af Ukraine.

Samtidig fortsatte hans egen skokæde med at sælge sko fra Ecco, der var - og til stadighed er - under stor kritik for at drive sine cirka 200 butikker i Rusland videre.