Om få dage bliver spændingen udløst for restauratører, der drømmer om en eller flere Michelin-stjerner.

I finske Turku finder Michelin-uddelingen nemlig sted på mandag den 12. juni, og Vejle har flere bejlere til den eftertragtede stjerne.

Én af dem er Lyst i Fjordenhus. Køkkenchef Daniel McBurnie har tidligere sagt til JP Vejle, at han »drømmer om to stjerner,« og mens han venter, kan han - og resten af Lyst-holdet - glæde sig over en anden fornem hæder.