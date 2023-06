Mens vi venter på Superliga: Her er tallene fra Vejles sæson, du skal kende

Af aktive spillere med flest kampe i benene, er der ingen der kommer over Arbnor Mucolli.

Den 23-årige midtbanespiller er oppe på 161 kampe for »Jyllands Rubin«, og kunne samtidig fejre 150-kamps jubilæum denne sæson. Det skete i udekampen mod Næstved.

Det blev også til et 150-kamps jubilæum for Saeid Ezatolahi, der vendte hjem fra et lejeophold i Qatar.

I alt tørnede 30 spillere ud for den røde trøje i den nu overståede sæson, og heraf var 14 af dem debutanter på holdet.

På tilskuere-siden var ligeledes et flot år.

Ifølge hjemmesiden Superstats.dk, der fører statistik over Superligaen og 1. Division, lå VB i top, når det kom til antal på lægterne. 3.265 i snit indløste billet til de 32 kampe, og 104.000 var forbi Vejle Stadion.