»Det er klart, at det er én af mine personlige drømme. Det ville være fuldstændig fantastisk.«

Sådan sagde Daniel McBurnie i et eksklusivt interview med JP Vejle efter sidste års uddeling af Michelin-stjerner. Han fortsatte og sagde, at det ville være »en livsændrende ting,« hvis Lyst, restauranten i Fjordenhus, opnår to af de eftertragtede stjerner.