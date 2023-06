Han kan høres i Byparken kl. 16, hvor der også vil være mulighed for at lytte til taler fra partifællen og borgmester i Vejle Kommune, Jens Ejner Christensen (V), samt den lokale næstformand for Venstres Ungdom, Eva Chanet Hallen.

Godt 2,5 km. væk løber et andet arrangement af stablen. Her er syv partier gået sammen om at holde »Demokratiets Dag« i Skyttehushaven. Det er fra kl. 13-16.

Der står den på grundlovstaler fra blandt andre folketingsmedlemmerne Birgitte Vind (A), Karina Lorentzen (SF) og Lotte Rod (RV). Udover taler vil der være musikalsk underholdning leveret af No Name, salg af grillpølser og drikkevare og hoppeborg til de mindste.