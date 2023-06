Rambøll-direktør er ny formand for stor organisation

Flere Vejle-navne

Udover Rambøll er følgende Vejle-virksomheder repræsenteret i den nye bestyrelse:

Alex P. Ludvigsen, der er administrerende direktør i Ammeraal Beltech Modular A/S, adm. direktør Frank L. Andersen fra Lh Uni Gulve A/S og Mikkel Hedegaard Kristensen, Head of Offshore Engineering i Siemens Gamesa Renewable Engineering A/S.

Pia Jakobsgaard-Iversen er også næstformand i BusinessVejle, hvor hun fortsætter.

»Jeg er utrolig glad for, at Pia har valgt at fortsætte sit arbejde som næstformand i BusinessVejle på trods af dette ekstra hverv. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil skabe synergier og gøre samarbejdet mellem vores to organisationer endnu stærkere«, siger Peter Skou, formand for BusinessVejle.