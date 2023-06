Store huller og løse brosten har plaget busplads i månedsvis: »Det ligner jo levn fra en slagmark i Aleppo«

»Busterminalen er jo direkte farlig at opholde sig på.«

Det er snart tre måneder, siden Jan Møller Iversen råbte op til kommunen. Han var gået over busterminalen og havde været ved at skvatte i et af de mange huller i vejen, som passagererne skal forbi for at komme hen til de ventende busser.

Han satte sig til tasterne og skrev til formanden for kommunens tekniske udvalg, Gerda Hastrup Jørgensen (V).