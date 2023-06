VM i hotdogs og kendt tv-vært taler livsglæde: Det kan du opleve til Vejles Folkemøde

Fra drøm til virkelighed - Vejle Padelcenter

Midt i juni åbner Vejle Padelcenter, som tidligere fodboldspiller Thomas Gravesen står bag. Åbningen er kulminationen på mindst to års arbejde med op- og nedture i processen med at gøre en drøm til virkelighed.

Man kan få indsigt i rejse med at skabe et center, som han håber mange vejlensere vil få glæde af. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.

Kl. 10.05 - 10.30 ved Rådhustorvet

Politisk debat med Clement

Clement B. Kjersgaard indtager rollen som den skarpe ordstyrer i en politisk debat om bl.a. sundhed og trivsel, grøn omstilling og sikring af fællesskabet i Vejle. Flere byrådsmedlemmer deltager og der vil være mulighed for spørgsmål til sidst.

Kl. 10.15 - 11.15 ved Operascenen, Rådhustorvet

