7.000 kr. for en kniv.

En kniv er ikke bare en kniv. Hvert fald ikke, hvis man spørger Steffen Jarl, der står bag Early Nature. Udover en webshop har en i et år drevet fysisk butik i Nyboesgade. Her kan man erhverve sig specialfremstillede knive fra Japan i prisklassen 1.300 til lidt over 7.000 kr.