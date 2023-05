Kører du el-bil, og vil du være lynhurtig? »I dagens samfund er tid en særdeles værdifuld valuta«

Det er i i forvejen ifølge hende en populær energistation i Vejle, og de to nye ”lynladere” har plads til fire biler ad gangen. De kan levere op til 300 kW pr. ladestander.

»I dagens samfund er tid en særdeles værdifuld valuta. Derfor skal det være nemt at finde en ladestander for en elbilist. Hos Uno-X ser vi det som et naturligt skridt i den rigtige retning at være med i omstillingen til el for at sikre fremtidens mobilitet,« lyder det fra May Rytkjær.