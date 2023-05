Coronakrise, energikrise, gaskrise.

De seneste år har den ene krise nærmest afløst den anden.

I slutningen af 00’erne talte vi om en anden krise. Nemlig finanskrisen. Den kostede adskillige danskere jobbet, mens boligpriserne faldt drastisk.

Netop de faldende boligpriser blev startskuddet til en sand guldåre for to Vejle-familier, der siden 2009 har tjent et større trecifret millionbeløb på nødlidende boliger.