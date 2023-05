I 30 år har den haft rekorden.

Selvom den ikoniske McLaren F1 blev lanceret i starten af 90’erne, er det stadig den gadebil, der med 391 km/t har opnået den højeste fart nogensinde.

Det britiske bilmærke har netop afsløret sit seneste skud på stammen, og hvis du vil have fingre i den - eller bare have syn for sagen - er Vejle det helt rette sted at være.