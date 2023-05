Lige inden sommersæsonen: To af Vejles bynære strande mister det blå flag

Sommeren er så småt på vej i Danmark, og det er selvfølgelig sæson for badeture og is på stranden.

Derfor kunne det knap falde på et dårligere tidspunkt, at to ud af Vejles tre bynære strande har fået frataget det såkaldte blå flag. Det blå flag er nemlig en udmærkelse, som tildeles af friluftsorganisationen