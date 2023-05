29/05/2023 KL. 09:57

For abonnenter

Stjerneregn på Jelling: Kæmpe oplevelser på de mindre scener, mens endnu et hovednavn floppede

Kendte kolleger kiggede med fra kulissen, da en ny stjerne blev født og et dansktopband fyrede op under et femstjernet festivaljob søndag aften på Jellinge Musikfestival.