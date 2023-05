Kæden blev reddet i sidste øjeblik.

Hansholm Køkken var et mulehår fra at gå konkurs først på året. Det var først, da den nordjyske mangemillionær Villy Jæger trådte ind i ejerkredsen, at kæden med filial i Vejle kunne ånde lettet op.

Markedet for køkkener er med andre ord udfordret. Men den udfordring har én af byens andre køkkenkæder set stort på og trodset.