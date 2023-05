Det er en lille smule akavet.

Jeg står i Hotel Munkebjergs foyer, og smugkigger ind i restauranten. Jeg er mildest talt i vildrede.

På Google har jeg læst, at man kan få nachos og fiskefilet, men hvorfra jeg står i Vejles brune tidslomme fra 1960’erne, ligner restauranten det, de selv siger, de er – et sted for gastronomi.