Når året er omme vil DK Company Vejle A/S således råde over 120.000 kvm. lager efter et køb af en lagerbygning i Kolding. Samtidig vil selskabet investere markant i lagerautomatisering for at kunne leve op til den vækst, selskabet har oplevet.

»DK Company har gennem de senere år præsteret flotte væksttal i et svært marked, og derfor vælger vi nu at investere et markant beløb i både automatisering og effektivisering. Vi ønsker at bibeholde vores lageraktiviteter i Danmark, så vi bevarer det nærvær og den fleksibilitet, som vi værdsætter,« har Kasper Philipsen, adm. direktør for DK Company Vejle, tidligere sagt i en pressemeddelelse.