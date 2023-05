»Det var et cirkus«: De udskyder millionbesparelser men vil ikke fortælle hvorfor

Det er især lukningen af Café Holmen ved Vejle Havn, der har skabt furore.

Her er det planen, at de ældre fra plejecenteret Holmegården og resten af lokalområdet i stedet skal køres til plejecenteret Gulkrog ved sygehuset for at deltage i aktiviteter

Det affødte flere protester på borgermødet den 15. maj, og Seniorudvalget aftalte efterfølgende at holde et møde med kommunens ældreråd om besparelserne generelt.