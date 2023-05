Da Sparekassen Danmark i 2018 flyttede til Vejle, rykkede den ind i stueetagen på Havneparken 1 og Jutlander Bank.

Siden fulgte altså et navneskifte og en flytning til 1. sal, efter at pladsen blev for trang.

Om de fusionsplaner, Sparekassen Danmark nu har løftet sløret for, kommer til at betyde endnu flytning, må tiden vise. Det er dog ganske sikkert, hvad der skal ske med navnet.