Formand vil have nye pointer undersøgt: Her er kolonihavernes endelige modangreb mod omstridte planer

Ambitionerne var ikke til at tage fejl af, da kolonihaverne sidst havnede på den politiske dagsorden i Vejle Byråd:

Her understregede forvaltningen, at »Vejle Kommune ikke ønsker store sommerhuse og villalignende huse i kolonihaverne«. Og på den baggrund besluttede politikerne at sende 10 lokalplaner med en række nye retningslinjer for bl.a. husstørrelse i høring.