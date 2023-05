Pølsemand brokkede sig over bøde: Men det er ikke første gang, han ikke har haft styr på reglerne

»Sådan noget kan pisse mig af!«

Pølsemand Jess Halling lagde ikke fingrene imellem, da han på Facebook brokkede sig over, at han for nylig har fået en bøde på 20.000 kr. for ikke at have overholdt fødevarelovgivningen.

Men han er tidligere blevet advaret om, at reglerne om allergener skal følges.