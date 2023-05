Priserne er små, men armbevægelserne er store.

Om en uge åbner butikskæden Basic & More, der har milliardær Karsten Ree i ejerkredsen, en ny butik i Tåstrup, og det bliver startskuddet til en række af butiksåbninger hen over de næste år.

Adm. direktør Søren Bryske Larsen forventer, at kæden vil åbne op mod seks nye butikker i løbet af 2023, og til Børsen har den adm. direktør tidligere fortalt, at planen er at have 30 butikker inden for en årrække.