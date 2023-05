21/05/2023 KL. 05:30

Eksperter kalder det en epidemi: Udbredt problem var tæt på at koste ungt badmintontalent livet

Ulovlig handel med kokain og piller er så tæt på Vejles unge på Snapchat, Telegram og Reddit, at det nu kun tager få sekunder at finde en sælger. For Karl blev det kimen til fire års deroute.