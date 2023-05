12/05/2023 KL. 16:03



Bybus trillede pludselig gennem haven: »Fem minutter inden, legede min 4-årige søn der«

Det er tredje gang på mindre end et år, at en bybus løber løbsk i området. Selskabet bag erkender, at det ikke er godt nok, og en ny løsning kan være på vej.