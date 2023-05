Børnehave undersøgt for forurening: Nu er der svar

Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

»Det er rigtig glædeligt, at der ikke er fundet PFAS-stoffer i jorden i mængder, der kan udgøre en risiko for børnene. Det var reelt også det, vi forventede, men for at være på den sikre side, satte vi undersøgelserne i gang i sidste måned. Vi er glade for resultaterne, der betyder, at børnene stadigvæk kan lege sikkert på alle lokaliteter,« siger Poul Erik Jensen (S), formand for regionens miljøudvalg.

Sidste år var Grejsdalens Børnehus også under mistanke for forurening, fordi grunden fra 50’erne frem til 70’erne husede et cementstøberi og en betonvarefabrik.