Politi massivt til stede i Vejle - en person anholdt

Vagtchefen kunne ikke fortælle yderligere om aktionen, og han vidste ikke, hvor længe politiet ville arbejde på stedet.

Vejle Amts Folkeblad, der har en journalist på stedet, beretter om, at politiet har afspærret et område ved centeret. Inden for den afspærring holder der en Flixbus.

Ifølge mediet var der mindst ti politipatruljer og betjente med maskingeværer og skudsikre veste på stedet.