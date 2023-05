JP Vejles udsendte journalist Flemming Linnebjerg sidder klar på lægterne i Haderslev, der på nær udebaneafsnittet langt fra fyldt. Til gengæld er det røde hjørne præget af et flot fremmøde med over 1.400 VB-fans.

Fordelingen af trøjefarver på lægterne afslører i hvert fald ikke umiddelbart, at VB er på udebane.

»Der er en anspændt stemning på stadion. VB har flere skud i bøssen for at rykke op, men Sønderjyske har i den grad også stadig noget at spille for,« siger Flemming Linnebjerg.

Vejle har 60 point i NordicBet Ligaen, mens Sønderjyske har 49.