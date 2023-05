34-årig mand anholdt: Forsøgte at dræbe anden mand med kniv

Han fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Horsens onsdag klokken 14 med henblik på varetægtsfængsling og sigtes for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Anklageren vil anmode om, at onsdagens retsmøde om fængsling foregår for lukkede døre. Følger dommeren anmodningen, vil det ikke være muligt at høre, hvad den mistænkte eventuelt forklarer.

Politiet oplyser, at det efterforsker sagen - herunder hvad der måtte ligge til grund for drabsforsøget.