- Vi kommer til at arbejde mere med en generel reduktion af biler, frem for at bestemme hvilke biler der må køre i byen, siger han til Ritzau.

Heller ikke i hovedstadens nabokommune Frederiksberg er borgmester Michael Vindfeldt (S) klar til at gå lige så langt som København på nuværende tidspunkt.

- Det er den vej, det går, men om det bliver 2030 eller 2035, eller hvad det bliver, det ved jeg ikke, siger han til TV 2 Kosmopol.

- Vi skal have respekt for, at der er nogle mennesker, der har brug for en bil - også en benzin- eller dieselbil. Vi kan jo ikke bare sige, at de skal smutte ud af Frederiksberg fra den ene dag til den anden.