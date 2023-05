»Jeg under de hårdtarbejdende og sympatiske mennesker den oprykning. Fra vores første besøg hos Henrik Tønder og resten af staben har der været en god kemi og altid en hyggelig stemning,« siger Peter Froulund, der også fortæller lidt om baggrunden for, at Arbejdernes Landsbank trådte ind i Vejle Boldklub.