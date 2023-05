Salgschefen tøvede med et comeback: ”Følelserne var stadig store efter fyringen”

Alligevel tøvede han.

»Jeg kunne mærke, at der fortsat var store følelser i spil hos mig i forhold til dengang, jeg blev fyret i klubben. Det tog mig det meste af et år at finde fodfæste igen, for den sidste tid i VB var bestemt ikke sjov med en truende konkurs som daglig makker,« siger Mads Bro Hansen.