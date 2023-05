Hvis der skal spilles ud fra en stærk defensiv med fokus på omstillinger, skal der gøres noget.

Det skal der også, hvis vejlenserne vil spille sit eget spil, for klubben er fuldstændig tørlagt, når det handler om fuldblodsangribere på Superliga-niveau.

Letter på hatten

Som tingene ser ud nu, indikerer fremtidsudsigterne i Superligaen, at Vejle Boldklub skal holde Hvidovre IF eller Sønderjyske og sandsynligvis AaB eller AC Horsens under sig i den kommende sæson - og det vil ikke være godt nyt for vejlenserne, hvis AaB redder sig på bekostning af AC Horsens, for nordjyderne leverer næppe endnu en sæson på så lavt niveau, som de har gjort i indeværende sæson.

I de kommende dage handler det dog om at glæde sig over den suveræne og fortjente oprykning - der er grund til at lette på hatten og bukke dybt for det arbejde, der er lavet på banen i forhold til at nå klubbens overordnede og altoverskyggende mål.

Spillerne og staben har virkelig leveret kvalitetshåndværk.

Nu er det den sportslige ledelses tur til at gøre det samme.

Det arbejde bliver afgørende for, om vejlenserne efter næste sæson undgår endnu en tur i en elevator, som kører nedad.

Men lige nu ..., Jyllands Rubin er tilbage i landets bedste fodboldrække - måske bliver der denne gang tale om et længerevarende ophold.